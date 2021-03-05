Ютуб планирует разблокировать канал Трампа
Ютуб-канал 45 президента США Дональда Трампа планируют восстановить. Сейчас точные сроки возвращения скандального республиканца в сеть неизвестны.
Источник:CNN
Возвращение Трампа в ютуб
Аккаунт Трампа восстановят только тогда, когда Ютуб будет уверен, что риск насилия отступил. Об этом заявила генеральный директор видеохостинга компании Сьюзан Войчицки.
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Мы отменим решение о прекращении работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился,
– сказала Войчицки.
Она отметила, что сейчас все еще существует повышенный риск насилия.
Почему ютуб-канал Трампа "замораживали"
- После штурма Капитолия 6 января тогда еще президенту США Трампу ограничили доступ к ютубу, твиттеру, фейсбуку и инстаграму.
- Политика обвинили в подстрекательстве людей к мятежу, который вышел из-под контроля и привел к жертвам.
- В Твиттере заявили, что не возобновят Трампу доступ к сети, даже если он снова станет президентом. По словам финансового директора компании Неда Сегала, блокировка на платформе является пожизненной.
- Однако ютуб-канал политика не заблокировали. Его лишь "временно заморозили". Кстати, тогда тоже удалили последнее видео Трампа.
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