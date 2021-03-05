Ютуб-канал 45 президента США Дональда Трампа планируют восстановить. Сейчас точные сроки возвращения скандального республиканца в сеть неизвестны.

Возвращение Трампа в ютуб

Аккаунт Трампа восстановят только тогда, когда Ютуб будет уверен, что риск насилия отступил. Об этом заявила генеральный директор видеохостинга компании Сьюзан Войчицки.

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Мы отменим решение о прекращении работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился,

– сказала Войчицки.

Она отметила, что сейчас все еще существует повышенный риск насилия.

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