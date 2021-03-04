Бывший президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность еще раз побороться за кресло главы штатов в 2024 году. Однако в третий раз он это, вероятнее всего, планирует делать без вице-президента Майка Пенса.

Об этом в издании сказали со ссылкой на окружение Трампа. Источники – анонимные. Собеседники подчеркнули, что бывшего вице-президента скорее всего не будет в списке.

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В то же время указывается, что до лета 2023 года Трамп вряд ли публично объявит о намерениях баллотироваться на пост.

Что говорят в СМИ о попытках Трампа

По их данным, в личных беседах с другими представителями Республиканской партии заявил, что хочет иметь рядом те кандидатуры, кто до конца его поддерживал. Он будет учитывать то, как они вели себя во время завершения его пребывания в кресле президента.

Трамп также обсуждает кандидатуры тех, кто наиболее удачно может заменить Майка Пенса. Эту информацию подтвердило 3 источника издания.

Внимание! Ранее Пенс отказался поддержать позицию Трампа по непризнанию поражения на выборах и признал победу Джо Байдена.

Какую кандидатуру рассматривают

Поэтому советники Трампа предлагают ему, чтобы потенциальным вице-президентом был темнокожий или женщина. Они предложили на эту роль губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем.

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