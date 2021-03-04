Трамп пытается вернуться к власти снова может участвовать в выборах
Бывший президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность еще раз побороться за кресло главы штатов в 2024 году. Однако в третий раз он это, вероятнее всего, планирует делать без вице-президента Майка Пенса.
Источник:Bloomberg
Об этом в издании сказали со ссылкой на окружение Трампа. Источники – анонимные. Собеседники подчеркнули, что бывшего вице-президента скорее всего не будет в списке.
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В то же время указывается, что до лета 2023 года Трамп вряд ли публично объявит о намерениях баллотироваться на пост.
Что говорят в СМИ о попытках Трампа
По их данным, в личных беседах с другими представителями Республиканской партии заявил, что хочет иметь рядом те кандидатуры, кто до конца его поддерживал. Он будет учитывать то, как они вели себя во время завершения его пребывания в кресле президента.
Трамп также обсуждает кандидатуры тех, кто наиболее удачно может заменить Майка Пенса. Эту информацию подтвердило 3 источника издания.
Какую кандидатуру рассматривают
Поэтому советники Трампа предлагают ему, чтобы потенциальным вице-президентом был темнокожий или женщина. Они предложили на эту роль губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем.
Возвращение Трампа в политику: кратко
- Сенат США оправдал Дональда Трампа по его второму за год делу об импичменте.
- 1 марта бывший президент США Дональд Трамп впервые после ухода из Белого дома выступил на публике.
- Экс-президент произнес речь на Конференции консервативных политических действий. Там он намекнул, что может и в третий раз баллотироваться на пост президента.
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