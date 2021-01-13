Вслед за Twitter: YouTube временно заморозил учетную запись Трампа
В течение недели Дональд Трамп не сможет публиковать видеоролики и транслировать видео со своего аккаунта на YouTube. В видеохостинге также удалили последнее видео действующего главы Белого дома.
Запрет будет действовать минимум неделю
Причина такого решения – аналогичная, которую ранее привели в соцсети Twitter, Facebook и Instagram. Якобы контент, который выкладывает в сеть Трамп, может вызвать вспышку насилия. Об этом сообщает CNN.
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Трампу прислали предупреждение и запретили загружать новые видео и вести трансляции в течение недели. Также пользователи не могут комментировать те ролики президента, которые остались.
Несколько соцсетей уже "забанили" главу Белого дома
Отметим, что пока на наиболее радикальный шаг пошли в Twitter. Там навсегда "забанили" Трампа. Ему нельзя публиковать сообщения не только с личного аккаунта, но и с учетной записи Президента США.
В Facebook и Instagram Трамп также не может писать до окончания каденции.
Почему в сети блокируют Трампа?
На такой шаг в соцсетях пошли из-за событий 6 января. Тогда сторонники действующего главы Белого дома штурмовали Капитолий. Трамп обнародовал видео в твиттере, в котором призвал сторонников разойтись, однако отметил, что победу на выборах у него украли.
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