В течение недели Дональд Трамп не сможет публиковать видеоролики и транслировать видео со своего аккаунта на YouTube. В видеохостинге также удалили последнее видео действующего главы Белого дома.

Запрет будет действовать минимум неделю

Причина такого решения – аналогичная, которую ранее привели в соцсети Twitter, Facebook и Instagram. Якобы контент, который выкладывает в сеть Трамп, может вызвать вспышку насилия. Об этом сообщает CNN.

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Трампу прислали предупреждение и запретили загружать новые видео и вести трансляции в течение недели. Также пользователи не могут комментировать те ролики президента, которые остались.

Несколько соцсетей уже "забанили" главу Белого дома

Отметим, что пока на наиболее радикальный шаг пошли в Twitter. Там навсегда "забанили" Трампа. Ему нельзя публиковать сообщения не только с личного аккаунта, но и с учетной записи Президента США.

В Facebook и Instagram Трамп также не может писать до окончания каденции.