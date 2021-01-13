Протягом тижня Дональд Трамп не зможе публікувати відеоролики та транслювати відео зі свого акаунту на YouTube. У відеохостингу також видалили останнє відео чинного глави Білого дому.

Заборона діятиме щонайменше тиждень

Причина такого рішення – аналогічна, яку раніше навели соцмережі Twitter, Facebook та Instagram. Начебто контент, який викладає у мережу Трамп, може викликати спалах насильства. Про це повідомляє CNN.

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Трампу надіслали попередження і заборонили завантажувати нові відео та вести трансляції протягом тижня. Також користувачі не можуть коментувати ті ролики президента, що залишились.

Кілька соцмереж вже "забанили" главу Білого дому

Зазначимо, що поки на найбільш радикальний крок пішли у Twitter. Там назавжди "забанили" Трампа. Йому не можна публікувати дописи не лише з особистого акаунту, а й з облікового запису Президента США.

У Facebook та Instagram Трамп також не може писати до закінчення каденції.