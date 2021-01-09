У твіттері назавжди заблокували особистий обліковий запис Дональда Трампа. На цьому у компанії не зупинились – під "бан" потрапили і дописи чинного глави Білого дому на акаунті президента США, який він має передати Джозефу Байдену.

У Twitter зазначили, що вирахують спроби Трампа обійти заборону

Раніше Трамп розкритикував рішення соцмережі і назвав його спробою змусити його замовкнути. Про це повідомляє The Verge.

Актуально Це, щоб змусити мене замовкнути, – Трамп відреагував на блокування акаунта у твіттері

Ці гнівні повідомлення політик розмістив вже не на особистій, а офіційній сторінці. У Twitter вирішили дописи видалити.

У компанії наголосили, що будь-які спроби Трампа обійти обмеження, вирахують та усі дописи видалять.

Коротко про блокування Трампа у твіттері

Особистий акаунт Трампа заблокували після публікацій його звернення до прихильників. Вони 6 січня штурмували Капітолій.

Президент закликав людей розійтись, проте зазначив, що розуміє їхні мотиви. Також Трамп наголосив, що його перемога вкрадена.

Більше дізнатись про те, як в США штурмували Конгрес, можна тут.