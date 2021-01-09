Twitter против Трампа: из официального аккаунта президента США поудаляли сообщения
В твиттере навсегда заблокировали личный аккаунт Дональда Трампа. На этом в компании не остановились – под "бан" попали и сообщения действующего главы Белого дома на аккаунте президента США, который он должен передать Джозефу Байдену.
В Twitter отметили, что вычислят попытки Трампа обойти запрет
Ранее Трамп раскритиковал решение соцсети и назвал его попыткой заставить его замолчать. Об этом сообщает The Verge.
Актуально Это, чтобы заставить меня замолчать, – Трамп отреагировал на блокирование аккаунта в твиттере
Эти гневные сообщения политик разместил уже не на личной, а официальной странице. В Twitter решили сообщения удалить.
В компании отметили, что любые попытки Трампа обойти ограничения, вычислят и все сообщения удалят.
Коротко о блокировании Трампа в твиттере
- Личный аккаунт Трампа заблокировали после публикаций его обращений к поклонникам. Они 6 января штурмовали Капитолий.
- Президент призвал людей разойтись, однако отметил, что понимает их мотивы. Также Трамп отметил, что его победа украдена.
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