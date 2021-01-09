В твиттере навсегда заблокировали личный аккаунт Дональда Трампа. На этом в компании не остановились – под "бан" попали и сообщения действующего главы Белого дома на аккаунте президента США, который он должен передать Джозефу Байдену.

В Twitter отметили, что вычислят попытки Трампа обойти запрет

Ранее Трамп раскритиковал решение соцсети и назвал его попыткой заставить его замолчать. Об этом сообщает The Verge.

Актуально Это, чтобы заставить меня замолчать, – Трамп отреагировал на блокирование аккаунта в твиттере

Эти гневные сообщения политик разместил уже не на личной, а официальной странице. В Twitter решили сообщения удалить.

В компании отметили, что любые попытки Трампа обойти ограничения, вычислят и все сообщения удалят.

Коротко о блокировании Трампа в твиттере

Личный аккаунт Трампа заблокировали после публикаций его обращений к поклонникам. Они 6 января штурмовали Капитолий.

Президент призвал людей разойтись, однако отметил, что понимает их мотивы. Также Трамп отметил, что его победа украдена.

Узнать больше о том, как в США штурмовали Конгресс, можно здесь.