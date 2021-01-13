Віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що виступає проти застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона дозволяє відсторонити чинного президента США Дональда Трампа від влади за нездатність виконувати обов'язки очільника держави.

Докладніше про заяву Пенса

Про це він повідомив у листі, адресованому спікерові Палати представників Ненсі Пелосі. Документ опублікувала пресслужба Білого дому.

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За словами Пенса, 25-а поправка до Конституції США "не є засобом покарання та узурпації", а її застосування "створило б жахливий прецедент".

Зараз, коли від терміну президента залишається всього вісім днів, ви і партія демократів вимагаєте, щоб я і кабінет міністрів задіяли 25-ю поправку. Я не вважаю, що подібні дії відповідають інтересам нашої країни чи відповідають нашій конституції,

– мовиться у листі.

Також американський віцепрезидент закликав Конгрес уникати дій, які можуть ще більше розколоти суспільство або привести до зростання конфронтації.

"Нумо працювати разом, щоб знизити напругу та об'єднати нашу країну під час підготовки до інавгурації обраного президента Джо Байдена", – підкреслив він і пообіцяв сприяти процесу мирної передачі влади.

Зауважимо, що таким чином Пенс зіграв на випередження Палати представників, яка ще тільки обговорює резолюцію із закликом до нього відсторонити Трампа та зайняти його місце за підтримки інших членів адміністрації.

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Відсторонення Трампа: лист Пенса до Пелосі щодо застосування 25-ї поправки / Скриншот пресслужби Білого дому

Застосування 25-ї поправки: що відомо

Після заворушень у Капітолії зявилася інформація, що Пенс є готовим застосувати 25 статтю Конституції для дострокової відставки Трампа.

Згідно з нею, віцепрезидент може вступити на посаду виконувача обов'язків президента. Але станеться це у разі, якщо більшість представників президентської адміністрації визначить, що очільник держави "не може виконувати свої повноваження та обов'язки".

У поправці також детально описано механізм того, як цього можна домогтися.

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Коротко останні події в США

6 січня Конгрес мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.

Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.

Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.

Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.

Міністерство юстиції США повідомило, що до судів вже надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні.

11 січня демократи у Палаті представників США представили проєкт резолюції про імпічмент Трампа через "підбурювання до заколоту". Голосувати за цей документ ймовірно будуть у середу, 13 січня.

На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу