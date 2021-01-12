Президент США Дональд Трамп зустрівся з віцепрезидентом Майком Пенсом. І у них відбулася "хороша розмова". Це була їхня перша зустріч після штурму Капітолія та визнання у Конгресі перемоги Джо Байдена на президентських виборах.

Докладніше про перемовини Трампа та Пенса

Трамп і Пенс зустрілися в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє CBS News із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації американського президента.

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Під час перемовин Трамп і Пенс, зокрема, "зобов'язалися продовжувати працювати заради країни на час, що залишився їхньому терміну".

Вони добре поговорили, обговорюючи майбутній тиждень і розмірковуючи про останні 4 роки та досягнення адміністрації,

– повідомили в Білому домі.

Інший співрозмовник ресурсу додав, що Пенс – "збентежений, розчарований, поранений і приголомшений". Більше того, він ніколи серйозно не розглядав можливість застосування 25-ї поправки для усунення Трампа з посади.

До слова, раніше юристи Білого дому досліджували документ і виявили, що відсторонення очільника держави може відбутися у разі його недієздатності, спричиненої такими речами, як серйозна травма або анестезія.

Зауважимо! Згідно з 25-ю поправкою, віце-президент може вступити на посаду виконувача обов'язків президента. Але станеться це у разі, якщо більшість представників президентської адміністрації визначить, що очільник держави "не може виконувати свої повноваження та обов'язки".

Додамо, що взаємини між Трампом і Пенсом є напруженими. Річ у тім, що Пенс відмовив Трампу, не став перевищувати свої повноваження та формально підтвердив перемогу Джо Байдена й Камали Харріс на виборах. Крім того, він був присутнім на засіданні Конгресу, через яке і сталися заворушення, і там оголосив Байдена переможцем.

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