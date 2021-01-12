Трамп провів "хорошу розмову" з Пенсом – вперше після подій у Капітолії
Президент США Дональд Трамп зустрівся з віцепрезидентом Майком Пенсом. І у них відбулася "хороша розмова". Це була їхня перша зустріч після штурму Капітолія та визнання у Конгресі перемоги Джо Байдена на президентських виборах.
Докладніше про перемовини Трампа та Пенса
Трамп і Пенс зустрілися в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє CBS News із посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації американського президента.
До теми Пенс може застосувати 25 статтю Конституції для усунення Трампа, – ЗМІ
Під час перемовин Трамп і Пенс, зокрема, "зобов'язалися продовжувати працювати заради країни на час, що залишився їхньому терміну".
Вони добре поговорили, обговорюючи майбутній тиждень і розмірковуючи про останні 4 роки та досягнення адміністрації,
– повідомили в Білому домі.
Інший співрозмовник ресурсу додав, що Пенс – "збентежений, розчарований, поранений і приголомшений". Більше того, він ніколи серйозно не розглядав можливість застосування 25-ї поправки для усунення Трампа з посади.
До слова, раніше юристи Білого дому досліджували документ і виявили, що відсторонення очільника держави може відбутися у разі його недієздатності, спричиненої такими речами, як серйозна травма або анестезія.
Додамо, що взаємини між Трампом і Пенсом є напруженими. Річ у тім, що Пенс відмовив Трампу, не став перевищувати свої повноваження та формально підтвердив перемогу Джо Байдена й Камали Харріс на виборах. Крім того, він був присутнім на засіданні Конгресу, через яке і сталися заворушення, і там оголосив Байдена переможцем.
Коротко останні події в США
- 6 січня Конгрес мав оголосити офіційні результати американських виборів президента. Однак розлючені прихильники Дональда Трампа прийшли під будівлю Капітолію та почали прориватися всередину.
- Протестувальники ламали огорожу та вступали у бійку із силовиками. Надвечір 6 січня їм таки вдалося потрапити всередину. Тут вони розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини, залили фарбою бюст одного з колишніх президентів тощо.
- Також почалася стрілянина. Одна із мітингувальниць зазнала поранення та згодом померла. Водночас поранено кількох поліцейських. Загалом заворушення забрали життя 5 людей.
- Після сутичок у Вашингтоні ввели комендантську годину. Але її і так було заплановано через ситуацію з коронавірусом.
- Міністерстві юстиції США повідомили, що до судів вже надійшли 50 справ щодо учасників заворушень у Вашингтоні.
- На наступний день на спільній сесії Конгресу все ж змогли оголосити переможця президентських виборів. Новим главою держави став Джозеф Байден. Офіційно він вступить на посаду після церемонії інавгурації, запланованої на 20 січня.
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