Президент США Дональд Трамп встретился с вице-президентом Майком Пенсом. И у них состоялась "хорошая беседа". Это была их первая встреча после штурма Капитолия и признания в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее о переговорах Трампа и Пенса

Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского президента.

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Во время переговоров Трамп и Пенс, в частности "обязались продолжать работать ради страны в оставшийся им срок".

Они хорошо поговорили, обсуждая предстоящую неделю и размышляя о последних 4 годах и достижениях администрации,

– сообщили в Белом доме.

Другой собеседник ресурса добавил, что Пенс – "смущен, разочарован, ранен и потрясен". Более того, он никогда серьезно не рассматривал возможность применения 25-й поправки для устранения Трампа с должности.

К слову, ранее юристы Белого дома исследовали документ и обнаружили, что отстранение главы государства может произойти в случае его недееспособности, вызванной такими вещами, как серьезная травма или анестезия.

Заметим! Согласно 25-й поправке, вице-президент может вступить в должность исполняющего обязанности президента. Но произойдет это в случае, если большинство представителей президентской администрации определит, что глава государства "не может выполнять свои полномочия и обязанности".

Добавим, что взаимоотношения между Трампом и Пенсом являются напряженными. Дело в том, что Пенс отказал Трампу, не стал превышать свои полномочия и формально подтвердил победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах. Кроме того, он присутствовал на заседании Конгресса, из-за которого и произошли беспорядки, и там объявил Байдена победителем.

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