Трамп провел "хорошую беседу" с Пенсом – впервые после событий в Капитолии
Президент США Дональд Трамп встретился с вице-президентом Майком Пенсом. И у них состоялась "хорошая беседа". Это была их первая встреча после штурма Капитолия и признания в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах.
Подробнее о переговорах Трампа и Пенса
Трамп и Пенс встретились в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации американского президента.
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Во время переговоров Трамп и Пенс, в частности "обязались продолжать работать ради страны в оставшийся им срок".
Они хорошо поговорили, обсуждая предстоящую неделю и размышляя о последних 4 годах и достижениях администрации,
– сообщили в Белом доме.
Другой собеседник ресурса добавил, что Пенс – "смущен, разочарован, ранен и потрясен". Более того, он никогда серьезно не рассматривал возможность применения 25-й поправки для устранения Трампа с должности.
К слову, ранее юристы Белого дома исследовали документ и обнаружили, что отстранение главы государства может произойти в случае его недееспособности, вызванной такими вещами, как серьезная травма или анестезия.
Добавим, что взаимоотношения между Трампом и Пенсом являются напряженными. Дело в том, что Пенс отказал Трампу, не стал превышать свои полномочия и формально подтвердил победу Джо Байдена и Камалы Харрис на выборах. Кроме того, он присутствовал на заседании Конгресса, из-за которого и произошли беспорядки, и там объявил Байдена победителем.
Коротко последних событиях в США
- 6 января Конгресс должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.
- Протестующие ломали забор и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Здесь они разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.
- Также началась стрельба. Одна из митингующих получила ранение и впоследствии умерла. В то же время ранены несколько полицейских. В общем беспорядки унесли жизни 5 человек.
- После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час. Но его и так планировали из-за ситуации с коронавирусом.
- В Министерстве юстиции США сообщили, что в суды уже поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне.
- На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.
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