Пенс выступил против отстранения Трампа от власти по 25-й поправке
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что выступает против применения 25-й поправки к Конституции. Она позволяет отстранить действующего президента США Дональда Трампа от власти за неспособность выполнять обязанности главы государства.
Подробнее о заявлении Пенса
Об этом он сообщил в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Документ опубликовала пресс служба Белого дома.
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По словам Пенса, 25-я поправка к Конституции США "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".
Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет министров задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции,
– говорится в письме.
Также американский вице-президент призвал Конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.
"Давайте работать вместе, чтобы снизить напряжение и объединить нашу страну во время подготовки к инаугурации избранного президента Джо Байдена", – подчеркнул он и пообещал содействовать процессу мирной передачи власти.
Заметим, что таким образом Пенс сыграл на опережение Палаты представителей, которая еще только обсуждает резолюцию с призывом к нему отстранить Трампа и занять его место при поддержке других членов администрации.
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Отстранение Трампа: письмо Пенса к Пелоси по применению 25-й поправки / Скриншот пресс-службы Белого дома
Применение 25-й поправки: что известно
- После беспорядков в Капитолии появилась информация, что Пенс готов применить 25 статью Конституции для досрочной отставки Трампа.
- Согласно ей, вице-президент может вступить в должность исполняющего обязанности президента. Но произойдет это в случае, если большинство представителей президентской администрации определит, что глава государства "не может выполнять свои полномочия и обязанности".
- В поправке также подробно описан механизм того, как этого можно добиться.
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Коротко о последних событиях в США
- 6 января Конгресс должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.
- Протестующие ломали забор и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им удалось попасть внутрь. Здесь они разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.
- Также началась стрельба. Одна из митингующих получил ранения и впоследствии умерла. В то же время ранены несколько полицейских. В общем беспорядки унесли жизни 5 человек.
- После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час. Но он и так был запланирован из-за ситуации с коронавирусом.
- Министерстве юстиции США сообщило, что в суды уже поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне .
- 11 января демократы в Палате представителей США представили проект резолюции о импичмент Трампа за "подстрекательство к мятежу". Голосовать за этот документ вероятно будут в среду, 13 января.
- На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.
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