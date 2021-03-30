У Дональда Трампа появился новый личный сайт для общения с поклонниками. Сейчас там доступны 3 страницы.

На сайте опубликована биография Дональда Трампа и Мелании Трамп. Особое внимание уделили их достижениям на постах 45-го президента США и первой леди.

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Офис Дональда Трампа стремится сохранить замечательное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка превыше всего",

– говорится в сообщении.

Американцам на сайте предлагают "поделиться своими мыслями" с Трампом. Для этого достаточно лишь заполнить специальную форму с личными данными.

Кроме того, люди могут отправлять супругам приглашения на публичные мероприятия или отправить поздравительную открытку.

Трамп и социальные коммуникации: главное