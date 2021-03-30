Загрустил: Трамп запустил личный сайт для общения со своим сторонниками
У Дональда Трампа появился новый личный сайт для общения с поклонниками. Сейчас там доступны 3 страницы.
Источник:45office.com
На сайте опубликована биография Дональда Трампа и Мелании Трамп. Особое внимание уделили их достижениям на постах 45-го президента США и первой леди.
Обратите внимание Статую Трампа забрали из музея восковых фигур в Техасе: посетители постоянно ее били
Офис Дональда Трампа стремится сохранить замечательное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу "Америка превыше всего",
– говорится в сообщении.
Американцам на сайте предлагают "поделиться своими мыслями" с Трампом. Для этого достаточно лишь заполнить специальную форму с личными данными.
Кроме того, люди могут отправлять супругам приглашения на публичные мероприятия или отправить поздравительную открытку.
Трамп и социальные коммуникации: главное
- 9 января 2021 года руководство соцсети Twitter пожизненно заблокировало аккаунт Дональда Трампа. Причиной стали беспорядки в Капитолии 6 января.
- Кроме того, Трампу ограничили доступ к ютубу, фейсбуку и Инстаграму.
- Впоследствии стало известно, что Трамп планирует создать собственную соцсеть.
Поделиться новостью