Дональд Трамп, 45-й президент США , допустив, що може знову балотуватися на пост глави держави на виборах у 2024 році. Однак прямо про це він не заявив.

На своє ймовірне повернення до влади колишній президент натякнув в подкасті невістки Лари Трамп The Right View. Цікаво, що це вже не перший раз, коли Трамп натякає на повторне президентство.

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Крім цього, колишній глава Штатів заявив, що його прихильники повинні мати "надію".

У вас є надія, що я можу вам сказати. У тебе є надія. Ми любимо свою країну – цю країну. Ми всі завдячуємо нашій країні, але тепер ми повинні їм допомогти,

– сказав Трамп.

Потім у випуску подкасту він продовжував обговорювати кричущу різницю між його адміністрацією та президентом Байденом.

Довідка. Трамп програв вибори президента Джозефа Байдена в листопаді 2020 року. Після цього він закидав про фальсифікацію виборів, але в зрештою пішов з поста в день інавгурації Байдена.

Інші схожі заяви Трампа

Раніше повідомлялося, що Трамп у бесідах з наближеними людьми до різних ЗМІ давав зрозуміти, що "серйозно розглядає можливість ще раз балотуватися в президенти у 2024 році".

За даними Bloomberg, радники рекомендують йому не вибирати кандидатом у віцепрезиденти Майкла Пенса.

Увага! Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно заявив про намір балотуватися на другий термін на виборах у 2024 році.