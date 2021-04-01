Трамп намекнул, что будет участвовать в следующих выборах США
Дональд Трамп, 45-й президент США, допустил, что может вновь баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Однако прямо об этом он не заявил.
Источник:New York Post
На свое вероятное возвращение к власти бывший президент намекнул в подкасте невестки Лары Трамп The Right View. Интересно, что это уже не первый раз, когда Трамп намекает на повторное президентство.
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Кроме этого, бывший глава Штатов заявил, что у его сторонников должна быть "надежда".
У вас есть надежда, что я могу вам сказать. У тебя есть надежда. Мы любим свою страну – эту страну. Мы все обязаны нашей стране, но теперь мы должны им помочь,
– сказал Трамп.
Затем в выпуске подкаста он продолжал обсуждать вопиющую разницу между его администрацией и президентом Байденом.
Другие похожие заявления Трампа
Ранее сообщалось, что Трамп в беседах с приближенными людьми к различным СМИ давал понять, что "серьезно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году".
По данным Bloomberg, советники рекомендуют ему не выбирать кандидатом в вице-президенты Майкла Пенса.
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