Джозеф Байден заявил, что готов повторно баллотироваться в президенты. Следующие выборы в США состоятся в 2024 году, когда Байдену уже будет 82 года.

Об этом Байден заявил во время своей первой официальной пресс-конференции на посту президента США. Один из журналистов прямо спросил Байдена, имеет ли он такие планы.

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Байден будет баллотироваться второй раз

На вопрос Джо Байден, которому сейчас 78 лет, заявил, что планирует принять участие в новых выборах.

Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это,

– заявил американский президент.

Однако он отметил: надеется, что кандидатом на выборах в 2024 году будет вице-президент Камала Харрис.

В то же время Байден выразил сомнение, что его следующим соперником будет Дональд Трамп.

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