78-летний Байден будет баллотироваться в президенты во второй раз
Джозеф Байден заявил, что готов повторно баллотироваться в президенты. Следующие выборы в США состоятся в 2024 году, когда Байдену уже будет 82 года.
Источник:24 канал
Об этом Байден заявил во время своей первой официальной пресс-конференции на посту президента США. Один из журналистов прямо спросил Байдена, имеет ли он такие планы.
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Байден будет баллотироваться второй раз
На вопрос Джо Байден, которому сейчас 78 лет, заявил, что планирует принять участие в новых выборах.
Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это,
– заявил американский президент.
Однако он отметил: надеется, что кандидатом на выборах в 2024 году будет вице-президент Камала Харрис.
В то же время Байден выразил сомнение, что его следующим соперником будет Дональд Трамп.
Первая пресс-конференция Байдена: смотрите видео
Байден стал президентом: главное
- Джозеф Байден 20 января в Вашингтоне принял присягу и официально стал президентом.
- Присягу также приняла вицепрезидент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной на этом посту.
- Дональд Трамп завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.
- 25 марта произошла первая официальная пресс-конференция Байдена.
- До этого он давал уже несколько интервью СМИ. Один из его тезисов о том, что "Путин – убийца" стал резонансным.
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