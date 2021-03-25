78-річний Байден балотуватиметься у президенти вдруге
Джозеф Байден заявив, що готовий повторно балотуватися у президенти. Наступні вибори у США відбудуться у 2024 році, коли Байдену вже буде 82 роки.
Джерело:24 канал
Про це Байден заявив під час своєї першої офіційної пресконференції на посту президента США.
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Я планую йти на наступні вибори. Я сподіваюся на це,
– заявив американський президент.
Однак він зазначив: сподівається, що кандидаткою на виборах у 2024 році буде віце-президентка Камала Гарріс.
Водночас Байден висловив сумнів, що його наступним суперником буде Дональд Трамп.
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