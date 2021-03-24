Північна Корея вперше за каденції президента США Джо Байдена випустила ракети. Американський лідер у відповідь просто розсміявся.

Реакція Байдена на ракети

На питання журналіста про те, чи вважає він запуск ракет провокацією, Байден відповів, що ні.

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Згідно з інформацією Міноборони, це звичайна справа. В цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їх діях,

– сказав президент.

На питання журналістів про те, чи вплине це на дипломатичні відносини двох країн, Байден тільки розсміявся.

Дивіться відео реакції Байдена на ракети Північної Кореї:

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