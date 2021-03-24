Байден розсміявся у відповідь на запуск ракет Північною Кореєю: відео
Північна Корея вперше за каденції президента США Джо Байдена випустила ракети. Американський лідер у відповідь просто розсміявся.
Джерело:Associated Press
Реакція Байдена на ракети
На питання журналіста про те, чи вважає він запуск ракет провокацією, Байден відповів, що ні.
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Згідно з інформацією Міноборони, це звичайна справа. В цьому немає нічого нового, нічого незвичайного в їх діях,
– сказав президент.
На питання журналістів про те, чи вплине це на дипломатичні відносини двох країн, Байден тільки розсміявся.
Дивіться відео реакції Байдена на ракети Північної Кореї:
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- Країна провела ракетні випробування 21 – 23 березня.
- За даними ЗМІ, це перший прямий виклик Кім Чен Ина Байдену.
- До речі, Адміністрація Байдена нібито намагається налагодити відносини з Північною Кореєю, однак ті відмовляються йти на контакт.
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