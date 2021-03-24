Северная Корея впервые при каденции президента США Джо Байдена выпустила ракеты. Американский лидер в ответ просто рассмеялся.

Реакция Байдена на ракеты

На вопрос журналиста о том, считает ли он запуск ракет провокацией, Байден ответил, что нет.

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Согласно информации Минобороны, это обычное дело. В этом нет ничего нового, ничего необычного в их действиях,

– сказал президент.

На вопрос журналистов о том, повлияет ли это на дипломатические отношения двух стран, Байден только рассмеялся.

Смотрите видео реакции Байдена на ракеты Северной Кореи:

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