Байден рассмеялся в ответ на ракеты Северной Кореи: видео
Северная Корея впервые при каденции президента США Джо Байдена выпустила ракеты. Американский лидер в ответ просто рассмеялся.
Источник:Associated Press
Реакция Байдена на ракеты
На вопрос журналиста о том, считает ли он запуск ракет провокацией, Байден ответил, что нет.
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Согласно информации Минобороны, это обычное дело. В этом нет ничего нового, ничего необычного в их действиях,
– сказал президент.
На вопрос журналистов о том, повлияет ли это на дипломатические отношения двух стран, Байден только рассмеялся.
Смотрите видео реакции Байдена на ракеты Северной Кореи:
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- Страна провела ракетные испытания 21-23 марта.
- По данным СМИ, это первый прямой вызов Ким Чен Ына Байдену.
- Кстати, Администрация Байдена якобы пытается наладить отношения с Северной Кореей, однако те отказываются идти на контакт.
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