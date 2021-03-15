В Северной Корее отказываются общаться с администрацией Байдена, – СМИ
Администрация президента США Джо Байдена пытается наладить контакт с властями Северной Кореи. Однако в КНДР игнорируют все запросы, поступающие из Белого Дома.
Источник:CNN
Попытки Соединенных Штатов связаться с Северной Кореей начались еще в феврале 2021 года. Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники.
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Вашингтон якобы пытался выйти на контакт с КНДР по ряду дипломатических каналов. В том числе и тех, которые находятся в Нью-Йорке.
На сегодняшний день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна. В течение года между США и Северной Кореей не существует активного диалога, несмотря на все попытки Белого Дома,
– сообщил собеседник CNN.
Чиновник также отметил в комментарии изданию, что администрация Байдена проводит переоценку отношений с КНДР.
В частности, Америка изучает различные варианты ответа на угрозу, которую представляет Северная Корея миру.
Что известно об отношениях США и Северной Кореи
- Первым американским президентом, который встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном был Дональд Трамп.
- Впервые лидеры США и КНДР провели встречу 12 июня 2018 года. Тогда они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Но после того переговоры по этому вопросу зашли в тупик.
- Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла в феврале 2019 года уже во вьетнамском городе Ханой. Руководители государств не достигли никаких соглашений об отказе КНДР от ядерного оружия.
- Последний раз они встретились в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей в июне 2019 года. И договорились о возобновлении двусторонних переговоров относительно ядерной проблемы.
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