Администрация президента США Джо Байдена пытается наладить контакт с властями Северной Кореи. Однако в КНДР игнорируют все запросы, поступающие из Белого Дома.

Попытки Соединенных Штатов связаться с Северной Кореей начались еще в феврале 2021 года. Об этом сообщил CNN со ссылкой на собственные источники.

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Вашингтон якобы пытался выйти на контакт с КНДР по ряду дипломатических каналов. В том числе и тех, которые находятся в Нью-Йорке.

На сегодняшний день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна. В течение года между США и Северной Кореей не существует активного диалога, несмотря на все попытки Белого Дома,

– сообщил собеседник CNN.

Чиновник также отметил в комментарии изданию, что администрация Байдена проводит переоценку отношений с КНДР.

В частности, Америка изучает различные варианты ответа на угрозу, которую представляет Северная Корея миру.

Что известно об отношениях США и Северной Кореи