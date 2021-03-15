У Північній Кореї відмовляються спілкуватися з адміністрацією Байдена, – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена намагається налагодити контакт з владою Північної Кореї. Однак у КНДР ігнорують всі запити, що надходять з Білого Дому.
Джерело:CNN
Спроби Сполучених Штатів зв'язатися з Північною Кореєю розпочалися ще в лютому 2021 року. Про це повідомило CNN з посиланням на власні джерела.
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Вашингтон нібито намагався вийти на контакт з КНДР через низку дипломатичних каналів. Зокрема й тих, які перебувають у Нью-Йорку.
На сьогодні ми не отримали жодної відповіді від Пхеньяна. Вже протягом року між США та Північною Кореєю немає активного діалогу, попри усі спроби Білого Дому,
– повідомив співбесідник CNN.
Посадовець також відзначив у коментарі виданню, що адміністрація Байдена проводить переоцінку відносин з КНДР.
Зокрема, Америка вивчає різні варіанти відповіді на загрозу, яку представляє Північна Корея для світу.
Що відомо про відносини США та Північної Кореї
- Першим американським президентом, який зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином був Дональд Трамп.
- Вперше лідери США та КНДР провели зустріч 12 червня 2018 року. Тоді вони домовилися про мир і звільнення Корейського півострова від ядерної зброї. Але після того перемовини щодо цього питання зайшли в глухий кут.
- Друга зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина пройшла у лютому 2019 року вже у в'єтнамському місті Ханой. Очільники держав не досягли жодних угод щодо відмови КНДР від ядерної зброї.
- Востаннє вони зустрілися в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю у червні 2019 року. І0 домовилися про відновлення двосторонніх переговорів щодо ядерної проблеми.
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