Ким Чен Ын не отказался от испытаний оружия, в частности – ракет малой дальности. Поэтому на выходных 20 – 21 марта Северная Корея провела тестовые запуски.

Это произошло впервые с тех пор, как во главе Белого дома стал Джо Байден. Однако официальной реакции на северокорейские запуски от него не было.

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КНДР провела испытание ракет

Возглавляемая Ким Чен Ыном Северная Корея на выходных 20 – 21 марта провела ракетные испытания. В частности, журналисты нескольких изданий утверждают, что в КНДР зафиксировали запуски нескольких ракет малой дальности.

Запуски ракет в КНДР произошли:

После того как страна осудила США за продолжение совместных военных учений с Южной Кореей.

И впервые за время президентства в США Джозефа Байдена.

КНДР провела "испытане Байдена"

Как отметили в WP, мартовский запуск ракет в КНДР – "первый прямой вызов со стороны Ким Чен Ына к Джо Байдену". Но администрация американского президента пока официально молчит. Ведь в США еще не сформировали новый подход к ядерной безопасности в мире.

Поэтому пока имеем только несколько неофициальных заявлений неназванных источников в Белом доме, которые цитируют СМИ (например, CNBC ).

Действия КНДР эти источники назвали "нормальной военной активностью".

Кроме того, США не считают масштабной провокацией запуски в Северной Корее ракет малой дальности. И не собираются комментировать "все виды испытаний".