Північна Корея вперше за Байдена запустила ракети: як реагують США
Ким Чен Ин не відмовився від випробувань зброї, зокрема – ракет малої дальності. Тож і на вихідних 20 – 21 березня Північна Корея провела тестові запуски.
Джерело:The Washington Post
Це сталося вперше, відколи на чолі Білого дому став Джо Байден. Однак офіційної реакції на північнокорейські запуски від нього не було.
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КНДР провела випробування ракет
Очолювана Кім Чен Ином Північна Корея на вихідних 20 – 21 березня провела ракетні випробування. Зокрема, журналісти кількох видань стверджують, що у КНДР зафіксували запуски декількох ракет малої дальності.
Запуски ракет у КНДР сталися:
- Після того, як країна засудила Сполучені Штати Америки за продовження спільних військових навчань з Південною Кореєю.
- І вперше за часів президентства у США Джозефа Байдена.
КНДР провела "випробування Байдена"
Як зауважили у WP, березневий запуск ракет у КНДР – "перший прямий виклик з боку Кім Чен Ина до Джо Байдена". Але адміністрація американського президента наразі офіційно мовчить. Адже у США ще не сформували новий підхід до ядерної безпеки у світі.
Тож наразі маємо тільки кілька неофіційних заяв неназваних джерел у Білому домі, які цитують ЗМІ (наприклад, CNBC).
- Дії КНДР ці джерела назвали "нормальною військовою активністю".
- Крім того, США не вважають масштабною провокацією запуски у Північній Кореї ракет малої дальності. І не збираються коментувати "усі види випробувань".
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