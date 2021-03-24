Ким Чен Ин не відмовився від випробувань зброї, зокрема – ракет малої дальності. Тож і на вихідних 20 – 21 березня Північна Корея провела тестові запуски.

Це сталося вперше, відколи на чолі Білого дому став Джо Байден. Однак офіційної реакції на північнокорейські запуски від нього не було.

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КНДР провела випробування ракет

Очолювана Кім Чен Ином Північна Корея на вихідних 20 – 21 березня провела ракетні випробування. Зокрема, журналісти кількох видань стверджують, що у КНДР зафіксували запуски декількох ракет малої дальності.

Запуски ракет у КНДР сталися:

Після того, як країна засудила Сполучені Штати Америки за продовження спільних військових навчань з Південною Кореєю.

І вперше за часів президентства у США Джозефа Байдена.

КНДР провела "випробування Байдена"

Як зауважили у WP, березневий запуск ракет у КНДР – "перший прямий виклик з боку Кім Чен Ина до Джо Байдена". Але адміністрація американського президента наразі офіційно мовчить. Адже у США ще не сформували новий підхід до ядерної безпеки у світі.

Тож наразі маємо тільки кілька неофіційних заяв неназваних джерел у Білому домі, які цитують ЗМІ (наприклад, CNBC).

Дії КНДР ці джерела назвали "нормальною військовою активністю".

Крім того, США не вважають масштабною провокацією запуски у Північній Кореї ракет малої дальності. І не збираються коментувати "усі види випробувань".

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