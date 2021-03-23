Громадянина Північної Кореї вперше в історії екстрадували до США. Мовиться про 55-річного Муна Чол Мана.

Чоловіка звинувачують у відмиванні грошей через фінансову систему США у межах схеми з постачання предметів розкоші.

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Помічник генпрокурора Джон К. Демерс з відділу національної безпеки Міністерства юстиції зауважив, що Мун, зокрема, намагався уникнути санкцій проти ядерної зброї.

В обвинувальному висновку стверджується, що Мун обманював банки і відмивав гроші, намагаючись уникнути санкцій проти розповсюдження ядерної зброї, накладених на Північну Корею з боку США і ООН, – заявив Демерс.

Як Мун відмивав гроші