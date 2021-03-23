Гражданина Северной Кореи впервые в истории экстрадировали в США. Речь идет о 55-летнем Муне Чол Мане.

Мужчину обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши.

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Помощник генпрокурора Джон К. Демерс из отдела национальной безопасности Министерства юстиции отметил, что Мун, в частности, пытался избежать санкций против ядерного оружия.

В обвинительном заключении утверждается, что Мун обманывал банки и отмывал деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею со стороны США и ООН,

– заявил Демерс.

Как Мун отмывал деньги