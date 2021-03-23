Обманывал банки: впервые в истории гражданина КНДР экстрадировали в США
Гражданина Северной Кореи впервые в истории экстрадировали в США. Речь идет о 55-летнем Муне Чол Мане.
Источник:Министерство юстиции США
Мужчину обвиняют в отмывании денег через финансовую систему США в рамках схемы по поставке предметов роскоши.
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Помощник генпрокурора Джон К. Демерс из отдела национальной безопасности Министерства юстиции отметил, что Мун, в частности, пытался избежать санкций против ядерного оружия.
В обвинительном заключении утверждается, что Мун обманывал банки и отмывал деньги, пытаясь избежать санкций против распространения ядерного оружия, наложенных на Северную Корею со стороны США и ООН,
– заявил Демерс.
Как Мун отмывал деньги
- В документах говорится, что с апреля 2013 до ноября 2018 года Мун и несколько его сообщников сговорились, чтобы обеспечить себе доступ к финансовой системе США.
- Штаты заявили, что Мун имел связи с северокорейской разведкой и Генеральным разведывательным бюро.
- В течение нескольких лет Мун участвовал в отмывании более 1,5 миллиона долларов. Для этого он использовал подставные компании и фиктивные банковские счета.
- В Министерстве юстиции США заявили, что Муна задержали в чужой стране. Однако теперь он предстанет перед судом в округе Колумбия.
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