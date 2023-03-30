Комісія Мінкульту так і не змогла потрапити в будівлю Лаври: цим займеться поліція

Ще 10 березня попів УПЦ МП повідомили про те, що наприкінці місяця, а саме 29 числа, їм потрібно покинути територію Києво-Печерської лаври. Однак очікувано вони стали пручатися законним рішенням України.

Вони не те що досі не покинули повністю Лавру, а й зачинили перед комісією Мінкульту двері. Через це комісія з прийому-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу у четвер, 30 березня. Зазначимо, що комісія мала перевірити дві будівлі святині.

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Як московські попи перешкоджали роботі комісії

За словами Олександра Ткаченка, представники монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври не змогли пояснити, у кого знаходяться ключі від будівлі, яку мали перевірити. Цікаво, що ці представники монастиря також входять до складу комісії.

До того ж численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів комісії всередину будівлі,

– написав Ткаченко.

Цікаво, що роботі перешкоджало не лише духовенство московської церкви, а й її парафіяни. Вони заявили, що буцімто не пустять державних службовців на територію святині. Ба більше, деякі очевидці повідомляли, що на території Лаври навіть почалися сутички.

Комісія вжила заходів

Однак комісія Мінкульту вжила заходів проти такого саботування її роботи – вона подала відповідну заяву в поліцію. А завтра, 31 березня, вона знову повернеться на територію Києво-Печерської лаври та продовжить свою роботу.

Брутальна поведінка представників УПЦ МП щодо представників комісії глибоко дисонує з їхніми закликами до Бога,

– зауважив міністр культури.

Зауважимо, що прихильники УПЦ МП таки можуть дозволити провести законне виселення попів. Однак для цього вони вимагають так званого "рішення суду".

Епопея з виселенням попів УПЦ МП 30 березня