Комітет ООН схвалив оновлену резолюцію про Крим: згадали Кримську платформу
Джерело:Укрінформ
Третій комітет ООН схвалив проєкт оновленої резолюції Генасамблеї ООН про ситуацію в окупованому Криму. Важливо, що у документі вперше була зафіксована підтримка Кримської платформи.
Підтримали резолюцію 64 країни, проголосували "проти" – 20, а "утрималися" – 94.
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Про що резолюція
- У документі вказано, що силове захоплення Криму є незаконним, це порушення міжнародного права, тому територію слід негайно повернути Україні. Вкотре нагадали, що російські органи та посадовці в тимчасово окупованому Криму – нелегітимні. Вони можуть лиш називатись окупаційною владою.
- Викликає непокоєння ситуація з дотримання прав людини на півострові. Окупанти переслідують людей та утискають корінне населення – кримських татар. Мовиться про Емір-Усеїн Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та багатьох інших.
- Також наголошується на знищенні культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопках, передачі культурних цінностей та переслідуванні релігійних традицій на півострові.
- Згадали й про обурливу мілітаризацію та асиміляцію молоді в Криму. Росіяни проводять там бойову підготовку дітей та вводять так звану "військово-патріотичну" систему освіти.
- Окупанти повинні забезпечити всіх питною водою для особистого та побутового споживання.
Проєкт резолюції презентував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він зауважив, що в основі документу лежить доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму, підготовлена в серпні.
Хто проголосував проти
- Вірменія,
- Білорусь,
- Камбоджа,
- Китай,
- Куба,
- КНДР,
- Еритрея,
- Індія,
- Іран,
- Казахстан,
- Киргизстан,
- Малі,
- Нікарагуа,
- Філіппіни,
- Росія,
- Сербія,
- Судан,
- Сирія,
- Венесуела,
- Зімбабве.
Голосування за резолюцію / Фото Укрінформ
Реакція Зеленського й Кулеби
Президент Володимир Зеленський привітав схвалення резолюції
Наша Кримська платформа у тексті проєкту! Очікую на затвердження резолюції Генасамблеєю у грудні,
– сказав Зеленський.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також зафіксував підтримку Кримської платформи. Він наголосив, що документ закликає Росію звільнити українських політв'язнів та забезпечити права кримськотатарського народу.