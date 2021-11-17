Комітет ООН схвалив оновлену резолюцію про Крим: згадали Кримську платформу

Третій комітет ООН схвалив проєкт оновленої резолюції Генасамблеї ООН про ситуацію в окупованому Криму. Важливо, що у документі вперше була зафіксована підтримка Кримської платформи.

Підтримали резолюцію 64 країни, проголосували "проти" – 20, а "утрималися" – 94.

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Про що резолюція

У документі вказано, що силове захоплення Криму є незаконним, це порушення міжнародного права, тому територію слід негайно повернути Україні. Вкотре нагадали, що російські органи та посадовці в тимчасово окупованому Криму – нелегітимні. Вони можуть лиш називатись окупаційною владою.

Викликає непокоєння ситуація з дотримання прав людини на півострові. Окупанти переслідують людей та утискають корінне населення – кримських татар. Мовиться про Емір-Усеїн Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та багатьох інших.

Також наголошується на знищенні культурної та природної спадщини, незаконних археологічних розкопках, передачі культурних цінностей та переслідуванні релігійних традицій на півострові.

Згадали й про обурливу мілітаризацію та асиміляцію молоді в Криму. Росіяни проводять там бойову підготовку дітей та вводять так звану "військово-патріотичну" систему освіти.

Окупанти повинні забезпечити всіх питною водою для особистого та побутового споживання.

Проєкт резолюції презентував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він зауважив, що в основі документу лежить доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму, підготовлена в серпні.

Хто проголосував проти

Вірменія, Білорусь, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Малі, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.



Голосування за резолюцію / Фото Укрінформ

Реакція Зеленського й Кулеби

Президент Володимир Зеленський привітав схвалення резолюції

Наша Кримська платформа у тексті проєкту! Очікую на затвердження резолюції Генасамблеєю у грудні,

– сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба також зафіксував підтримку Кримської платформи. Він наголосив, що документ закликає Росію звільнити українських політв'язнів та забезпечити права кримськотатарського народу.