Комитет ООН одобрил обновленную резолюцию по Крыму: вспомнили Крымскую платформу

17 ноября 2021 , 22:22
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Источник:

Укринформ

Третий комитет ООН одобрил проект обновленной резолюции Генассамблеи ООН по ситуации в оккупированном Крыму. Важно, что в документе впервые была зафиксирована поддержка Крымской платформы.

Поддержали резолюцию 64 страны, проголосовали "против" – 20, а "воздержались" – 94.

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О чем резолюция

  • В документе указано, что силовой захват Крыма является незаконным, это нарушение международного права, поэтому территорию следует немедленно вернуть Украине. В очередной раз напомнили, что российские органы и чиновники во временно оккупированном Крыму – нелегитимны. Они могут лишь называться оккупационной властью.
  • Вызывает беспокойство ситуация по соблюдению прав человека на полуострове. Оккупанты преследуют людей и притесняют коренное население – крымских татар. Говорится об Эмир-Усеине Куке, Галине Довгополой, Сервере Мустафаеве, Владиславе Есипенко, Наримане Джеляле и многих других.
  • Также отмечается уничтожение культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопках, передаче культурных ценностей и преследовании религиозных традиций на полуострове.
  • Вспомнили и о возмутительной милитаризации и ассимиляции молодежи в Крыму. Россияне проводят там боевую подготовку детей и вводят так называемую "военно-патриотическую" систему образования.
  • Оккупанты должны обеспечить всех питьевой водой для личного и бытового потребления.

Проект резолюции презентовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что в основе документа лежит доклад генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму, подготовленный в августе.

Кто проголосовал против

  1. Армения,
  2. Беларусь,
  3. Камбоджа,
  4. Китай,
  5. Куба,
  6. КНДР,
  7. Эритрея,
  8. Индия,
  9. Иран,
  10. Казахстан,
  11. Киргизстан,
  12. Мали,
  13. Никарагуа,
  14. Филиппины,
  15. Россия,
  16. Сербия,
  17. Судан,
  18. Сирия,
  19. Венесуэла,
  20. Зимбабве.


Голосование за резолюцию / Фото Укринформ

Реакция Зеленского и Кулебы

Президент Владимир Зеленский приветствовал одобрение резолюции

Наша крымская платформа в тексте проекта! Жду утверждения резолюции Генассамблеей в декабре,
 – сказал Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также зафиксировал поддержку Крымской платформы. Он подчеркнул, что документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымскотатарского народа.

Автор: Ольга Музика