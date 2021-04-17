Єдиний компроміс – вирок Путіну в Гаазі, – Притула зрізався в ефірі з Бойком

Співголова фракції Верховної Ради "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко і шоумен та політик із партії "Голос" Сергій Притула посварилися навколо теми стосунків України та Росії. Це сталося 16 квітня в ефірі у Савіка Шустера.

Притула наголосив, що єдиний компроміс, на який піде народ України – це вирок Володимиру Путіну в Гаазькому трибуналі. Інших компромісів після стількох жертв спричиненої Росією війни бути не може.

До цієї ж теми Путіну можна дати хіба під дихало, – Кравчук про компроміси з Росією

Скандал навколо можливих компромісів із Путіним

Сергій Притула здивувався, чому у представника ОПЗЖ запитують про компроміси з Росією. Савік Шустер на це зауважив, що за цю партію проголосували чимало українців. Притула погодився, але й заявив:

"Це не означає, що ми повинні толерувати таку поведінку".

Притула пояснив свої слова: річ у тім, що Юрій Бойко під час виступу говорив, що мінські угоди підписали, щоб зупинити масові вбивства – без конкретизації, хто став жертвою цього та хто був убивцею.

Мінські угоди були підписані, щоб зупинити масові вбивства громадян України російськими бойовиками. Саме на цьому наголосив Сергій Притула.

Представник ОПЗЖ Юрій Бойко погодився, що "у нас кожен день вбивали 150 – 170 наших солдатів, коли підписувався мінський протокол".

"Це ви тільки зараз говорите", – відреагував Притула, натякаючи, ймовірно, на те, що в ОПЗЖ загалом і Бойко зокрема не вважають Росію та Путіна вбивцями.

Коли ми говоримо про компроміси з Путіним, то український народ після 15 тисяч жертв путінського режиму повинен піти на один компроміс. Це компроміс за вироком Путіну в Гаазькому трибуналі,

– переконаний Сергій Притула.

Однак Юрій Бойко продовжував наполягати, що компроміси з Росією прописані у мінському протоколі.