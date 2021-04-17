Єдиний компроміс – вирок Путіну в Гаазі, – Притула зрізався в ефірі з Бойком

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Співголова фракції Верховної Ради "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко і шоумен та політик із партії "Голос" Сергій Притула посварилися навколо теми стосунків України та Росії. Це сталося 16 квітня в ефірі у Савіка Шустера.

Джерело:

"Свобода слова Савіка Шустера"

Притула наголосив, що єдиний компроміс, на який піде народ України – це вирок Володимиру Путіну в Гаазькому трибуналі. Інших компромісів після стількох жертв спричиненої Росією війни бути не може.

До цієї ж теми Путіну можна дати хіба під дихало, – Кравчук про компроміси з Росією

Скандал навколо можливих компромісів із Путіним

Сергій Притула здивувався, чому у представника ОПЗЖ запитують про компроміси з Росією. Савік Шустер на це зауважив, що за цю партію проголосували чимало українців. Притула погодився, але й заявив:

  • "Це не означає, що ми повинні толерувати таку поведінку".

Притула пояснив свої слова: річ у тім, що Юрій Бойко під час виступу говорив, що мінські угоди підписали, щоб зупинити масові вбивства – без конкретизації, хто став жертвою цього та хто був убивцею.

  • Мінські угоди були підписані, щоб зупинити масові вбивства громадян України російськими бойовиками. Саме на цьому наголосив Сергій Притула.

Представник ОПЗЖ Юрій Бойко погодився, що "у нас кожен день вбивали 150 – 170 наших солдатів, коли підписувався мінський протокол".

Коли ми говоримо про компроміси з Путіним, то український народ після 15 тисяч жертв путінського режиму повинен піти на один компроміс. Це компроміс за вироком Путіну в Гаазькому трибуналі,
– переконаний Сергій Притула.

Однак Юрій Бойко продовжував наполягати, що компроміси з Росією прописані у мінському протоколі.

Тим часом на 19 квітня, за словами президента Зеленського, запланували засідання радників лідерів країн "нормандської четвірки". Вони повинні обговорити пропозицій Німеччини й Франції щодо реалізації мінських угод.
  • Між цими пропозиціями (так званими кластерами) та пропозиціями України є дві дуже важливі відмінності: вибори на окупованому Донбасі та зміни до української Конституції.