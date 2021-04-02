"Немає даних", аби вважати президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Так вважає співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко.

Свою точку зору політик озвучив у прямому ефірі 1 квітня, коли його попросили прокоментувати слова американського президента Джо Байдена. Той, нагадаємо, Путіна вбивцею якраз вважає.

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Бойко не вважає, що Путін – вбивця

Співголову фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка у студії "Право на владу" попросили прокоментувати заяву президента США Джо Байдена про те, що Путін – убивця.

Відомий проросійською позицією політик висловив думку, що Байдена просто "піймали журналісти". Ба більше – називати Путіна вбивцею українські можновладці не повинні. Бо це, мовляв, ускладнить переговори щодо Донбасу.

А як ви збираєтеся вести переговори у нормандському форматі з такою позицією? Ви будете домовлятися чи звинувачувати когось, обзивати?

– сказав Бойко.

І запропонував змоделювати ситуацію: "Сидить пані Меркель, сидить пан Макрон, сидить пан Путін. Тут заходить пан Зеленський і каже: "Я з тобою взагалі говорити не буду". Чи як?"

Ведуча програми Наталія Мосейчук зауважила, що Байден назвав Путіна вбивцею, та це не заважає йому вести з тим переговори. А потім попросила Бойка все ж відповісти прямо на пряме запитання: так вбивця Путін чи ні?

У мене немає таких даних, що він – убивця,

– відповів Юрій Бойко.

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Путін – вбивця: що сказав Байден та хто підтримав його думку

17 березня у відеоінтерв’ю ABC News ведучий запитав президента США Джо Байдена, чи вважає той очільника Росії Володимира Путіна вбивцею. Глава Білого дому відповів: "Так, вважаю".

Глава Білого дому відповів: "Так, вважаю". Згодом журналісти перепитали у речниці Байдена Джен Псакі, чи не шкодує бува президент про свої слова. "Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", – відповіла та (що, до слова, повністю спростовує тезу Юрія Бойка про те, що Байдена "підловили журналісти").

В Україні публічно слова Джо Байдена підтримали очільник МВС Арсен Аваков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Коментарів від президента Володимира Зеленського з цього приводу не було.