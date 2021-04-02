"Нет данных", чтобы считать президента России Владимира Путина убийцей. Так считает сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко.

Свою точку зрения политик озвучил в прямом эфире 1 апреля, когда его попросили прокомментировать слова американского президента Джо Байдена. Тот, напомним, Путина убийцей как раз считает.

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Бойко не считает, что Путин – убийца

Сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко в студии "Право на власть" попросили прокомментировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Путин – убийца.

Известный пророссийской позицией политик высказал мнение, что Байдена просто "поймали журналисты". Более того – называть Путина убийцей украинские чиновники не должны. Потому что это, мол, усложнит переговоры по Донбассу.

А как вы собираетесь вести переговоры в нормандском формате с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать?

– сказал Бойко.

И предложил смоделировать ситуацию: "Сидит госпожа Меркель, сидит господин Макрон, сидит Путин. Тут заходит господин Зеленский и говорит: "Я с тобой вообще говорить не буду". Или как?"

Ведущая программы Наталья Мосейчук заметила, что Байден назвал Путина убийцей, но это не мешает ему вести с тем переговоры. А потом попросила Бойко все же ответить прямо на прямой вопрос: так убийца Путин или нет?

У меня нет таких данных, что он – убийца,

– ответил Юрий Бойко.

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17 марта в видеоинтервью ABC News ведущий спросил президента США Джо Байдена, считает ли тот главу России Владимира Путина убийцей. Глава Белого дома ответил: "Да, считаю".

Впоследствии журналисты спросили у пресс-секретаря Байдена Джен Псаки, не жалеет ли случайно президент о своих словах. "Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", – ответила та (что, к слову, полностью опровергает тезис Юрия Бойко о том, что Байдена "подловили журналисты").