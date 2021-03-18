Байден не шкодує про свої слова щодо Путіна, – Білий дім
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Американський лідер Джо Байден раніше назвав президента Росії Володимира Путіна вбивцею. У Білому домі зазначили, що глава США не шкодує про сказане.
Джерело:NDTV
Про позицію Байдена розповіла речниця Білого дому Джен Псакі. На брифінгу її запитали, чи не шкодує президент США про свої недавні слова щодо Путіна.
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Ставлення Байдена до слів його слів про Путіна
Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання,
– заявила Псакі.
Речниця Білого дому також нагадала, що Путін і Байден давно знайомі, бо "багато років перебувають на світовій арені".
Байден назвав Путіна вбивцею: що про це відомо
- В одному з інтерв'ю Байден назвав Путіна вбивцею. Він заявив, що Росія втручалась у вибори у США і намагалась очорнити його кандидатуру під час передвиборчої кампанії. Байден наголосив, що це справа рук Путіна, тому він за це заплатить.
- У відповідь Росія відкликала свого посла з США до Москви, аби обговорити подальші стосунки між країнами.
- У Кремлі вимагають від Байдена вибачень за "хамство".
- Путін відреагував на ситуацію словами: "хто як обзивається, той так і називається".
Байден назвав Путіна вбивцею: дивіться відео
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