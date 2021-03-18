Американский лидер Джо Байден ранее назвал президента России Владимира Путина убийцей. В Белом доме отметили, что глава США не жалеет о сказанном.

О позиции Байдена рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге ее спросили, не жалеет ли президент США о своих недавних словах в отношении Путина.

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Отношение Байдена к словам его слов о Путине

Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос,

– заявила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также напомнила, что Путин и Байден давно знакомы, потому что "много лет находятся на мировой арене".

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