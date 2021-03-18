Байден не жалеет о своих словах в отношении Путина, – Белый дом
Американский лидер Джо Байден ранее назвал президента России Владимира Путина убийцей. В Белом доме отметили, что глава США не жалеет о сказанном.
Источник:NDTV
О позиции Байдена рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге ее спросили, не жалеет ли президент США о своих недавних словах в отношении Путина.
Читайте также Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире
Отношение Байдена к словам его слов о Путине
Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос,
– заявила Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома также напомнила, что Путин и Байден давно знакомы, потому что "много лет находятся на мировой арене".
Байден назвал Путина убийцей: что об этом известно
- В одном из интервью Байден назвал Путина убийцей. Он заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его кандидатуру во время предвыборной кампании. Байден подчеркнул, что это дело рук Путина, поэтому он за это заплатит.
- В ответ Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы обсудить дальнейшие отношения между странами.
- В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".
- Путин отреагировал на ситуацию словами: "кто как обзывается, тот так и называется".
Байден назвал Путина убийцей: смотрите видео
Поделиться новостью