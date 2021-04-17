Не можна Путіну нічого давати – адже він хоче всю Україну, а не йти на компроміси. Так що дати російському президентові можна хіба що під дихало.

Таку тверду позицію висловив перший президент України й глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в телеефірі 16 квітня. Розмова у студії Шустера точилася навколо можливих компромісів між Україною й Росією.

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Які компроміси, якщо Путін хоче все

У Леоніда Макаровича запитали, що можна дати Володимиру Путіну. Питання прозвучало у контексті розмови про можливість компромісів у переговорах між Україною та Росією.

Кравчук зауважив, що на поточну ситуацію дивитися треба тверезо.

Росії не можна нічого давати, бо ж її ціллю є вся Україна.

Якщо ми будемо шукати, що Путіну треба дати, то він захоче всю Україну. Це щонайменше. Дати йому можна тільки силою, і дати під дихало, вибачте на слові. Бо він не піде на жодні компроміси,

– наголосив Леонід Кравчук.

Росія на переговорах поводиться неадекватно

Також він розповів – як приклад неадекватної поведінки представників Росії на переговорах – один із випадків, які трапилися на нещодавньому засіданні ТКГ.

Від очільника росіян у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова пролунали побажання.

У відповідь українська сторона підготувала належний документ, і подала його на розгляд.

Жодної політики. Жодного звинувачення. Просто документ – щоб відпрацювати координаційний механізм щодо порушення тиші, відповідальність і дисциплінарні заходи. Нічого більше. Подивились (росіяни – 24 канал) на документ, кажуть: "Не треба",

– обурився глава української делегації в ТКГ.

Мовляв, такі документи вже приймали. "Я кажу, що ви ж щойно говорили, що треба, а як подали – уже не треба. Тобто, у них позиція – ні з чим не погоджуватися і нічого не слухати", – пояснив Кравчук.

Нагадаємо, нещодавно Леонід Кравчук заявив, що "стрілятиме до останнього – доки руки зброю триматимуть і поки бачитиме ворога", якщо Росія піде в наступ на Україну.



А 14 квітня глава української делегації в ТКГ ще раз підтвердив, що не шкодує про свої слова.