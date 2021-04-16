З одного боку – дзвінок Путіну і запрошення поговорити, з іншого – новий пакет економічних санкцій і об'єднання світової спільности навколо проблем агресії Кремля в Україні. Джо Байден готує "намордник" для Путіна і створює нову реальність боротьби з путінською Росією.

Президент США уже издал указ о введении новых санкций против России. О том, как создается новая антипутинская коалиция – читайте далее.

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После звонка Джо Байдена Владимиру Путину 13 апреля, российские пропагандисты начали раскручивать тезис о том, что американский президент слабак. Мол, он сдался, предал Украину и пошел на уступки Путину.

Но ликование Кремля оказалось недолгим. Не прошло и двух дней, как Белый Дом нанес удар, призванный задушить российскую экономику – США ввели новый пакет экономических санкций. И это на фоне невиданной до сих пор консолидации мирового сообщества вокруг Украины.

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Подогрел ликование Кремля и тот факт, что США так и не ввели 2 военных эсминца в акваторию Черного моря, как сообщалось ранее. Правда, и тут Путина ждал облом – американские дипломаты заверили, что запросили у Турции разрешение на проход кораблей, но их отсутствие в Черном море совсем не означает, что они не зайдут позже.

Вашингтон часто запрашивает у Анкары разрешение, чтобы быть уверенным, что в любой момент может их туда перебросить. Не более.

Байден врезал по Кремлю новыми санкциями

Потому тактика Белого Дома стала понятной только в четверг, 15 апреля. Администрация Байдена тянула время, использовав дипломатический прием "сдерживания цепного пса" – когда взбесившуюся собаку гладят и успокаивают ровно до тех пор, пока не будет готов намордник.

В данном случае "намордником" послужили: новые санкции, активные переговоры американских представителей с европейскими и украинскими политиками для выработки общей позиции в ситуации стягивания Россией войск к нашим границам.

И вот пока в Кремле праздновали, как им казалось, маленькую победу и вертели носом, мол, не знаем когда Путин готов встретиться с Байденом, сам американский президент врезал по Кремлю санкциями. Официальный повод:

вмешательство России в американские президентские выборы;

кибератаки на правительственные учреждения США;

финансирование талибов, которые убивали американских солдат в Афганистане;

оккупация Крыма.

Неофициальная – эскалация на границе с Украиной.

Что же предполагают новые санкции?

На самом деле, это первые санкции, которые реально способны подорвать экономику России. По сути, они запрещают американским финансовым учреждениям кредитовать российское правительство.

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Минфин США запретил приобретать на первичном рынке долговые облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ после 14 июня 2021 года.

Как это работает?

Российский банк или Минфин для привлечения капитала в страну выпускает долговые облигации.. Американские банки могли их купить, и в будущем получить дивиденд в виде процента от суммы, чтобы заработать. Схема простая – так делают десятки стран, в том числе и сами США.

Но отныне американским банкам запрещено покупать эти облигации.

Ударит ли это по экономике РФ в краткосрочной перспективе?

Увы, но нет. Ключ к реальной эффективности этого пакета санкций заключается в том, поддержит ли ЕС этот запрет и решатся ли США на усиление этих санкций – вплоть до полного запрета финансовым учреждениям по всему миру сотрудничать с российским Минфином и Нацбанком.

Сегодня внешние заимствования составляют около 20% российского ВВП, поэтому если это произойдет, то на пятой части ВВП России можно будет поставить крест.

Судя по заявлениям Европарламента, депутаты которого пару дней назад заявили о готовности даже отключить Россию от системы SWIFT, они могут поддержать санкции США, если Кремль не угомонится.

Что такое SWIFT? Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорамы разных стран. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорамы разных стран. Российские банки тоже являются участниками SWIFT, отключение предприятий России от сети может больно ударить по Кремлю.

В пользу этого тезиса играет и недавняя дипломатическая активность госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина в Европе. Прямо в эти дни в Брюсселе вместе с партнерами по НАТО обсуждается, как именно Альянс может противостоять агрессии России на украинской границе, в Крыму и на Донбассе. И в НАТО уже твердо заявили – при необходимости они готовы стать на защиту Украины.

В мире формируется антипутинская коалиция

Таким образом в мире постепенно формируется новая антипутинская коалиция. И если раньше Украина могла рассчитывать лишь на нормандский формат переговоров, то, похоже, сегодня он уходит на второй план.

Именно администрация Байдена на фоне заигрываний Меркель и Макрона с Путиным берет на себя главенствующую роль в урегулировании конфликта в Украине. Похоже, что в новой антипутинской коалиции все меньше места отводится именно Германии и Франции.

Более того, именно при содействии США удалось активно привлечь к задаче поддержки Украины Великобританию и Турцию. Обе страны не просто высказывают обеспокоенность, а помогают Украине в оборонной сфере:

Великобритания уже сегодня вовлечена в развитие Военно-морского флота Украины;

недавний визит президента Зеленского в Турцию лишь доказал приверженность Реджепа Эрдогана идее оказания военной помощи Украине. Анкара сегодня оказалась чуть ли не главным восточным союзником Киева.

В то же время Франция просто отмалчивается, а Германия очень неохотно высказывает даже озабоченность и просто призывает Путина отвести войска от границ Украины. Более того, президент Еврокомиссии, немка Урсула фон дер Ляйен, демонстративно отказалась от приглашения Зеленского приехать в Киев на празднование 30 годовщины Независимости Украины.



Урсула фон дер Ляйен / Фото пресс-служба Европейского парламента

Но вернемся к так называемой антипутинской коалиции и неожиданному санкционному маневру Байдена. Выбранный вариант экономических санкций самый легкий из возможных. Ведь можно было сразу обрубить все возможности для российской экономики взаимодействовать с внешним миром.

Но в таком шаге есть и своя логика.

Справка. В указе Байдена правительству США дается полное право усиливать санкции по отношению к госдолгу России в случае необходимости.

То есть Байден оставил в этом вопросе пространство для маневра. Теперь у него вполне осязаемый рычаг давления на Путина в руках – или ты идешь на уступки, или мы давим на этот рычаг дальше.

И это может сработать. Ведь Путин уже исчерпал все возможные внутренние резервы, вплоть до пенсионных накоплений россиян. Потому на сегодня бюджет России, в основном, наполняется как обычно – долларами от продажи нефти и газа, и всё теми же внешними займами.

Кроме того, Путин получил и еще одну пощечину. 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне, большинство из которых были идентифицированы как сотрудники российской разведки, будут с позором высланы из США. И это может стать примером для подражания для всей формирующейся антипутинской коалиции.

Байден огласил чрезвычайную ситуацию в США из-за России

Но у Байдена припрятали и еще один козырь в рукаве. Советник президента США по нацбезопасности обмолвился, что одних санкций недостаточно, а потому против России будут задействованы "видимые и невидимые" удары.

И в тот же день Байден огласил чрезвычайною ситуацию в США в сфере нацбезопасности в связи с агрессией России против Украины и постоянного вмешательства Кремля во внутренние дела других стран. А это значит, что весь оборонный аппарат США будет работать на отражение агрессии Кремля. И какой сюрприз Путину могут приготовить в такой ситуации – известно только в Вашингтоне.

Уже через неделю Путин будет выступать перед федеральным собранием. Могу допустить, что именно тогда глава Кремля и может огласить планы в отношении Украины. Такая консолидация мирового сообщества в вопросе Украины и сюрпризы от Байдена могут поубавить его пыл.

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Сегодня уже очевидно, зачем Байден звонил Путину и предлагал встречу, от которой последний, скорее всего, теперь откажется. И это совсем не проявление слабости Вашингтона, как поспешили раструбить кремлевские пропагандисты.

Просто и США, и новой антипутинской коалиции нужно было время для создания плана действий. Для подготовки так называемого "намордника" для убийцы. И они это время выиграли. А вот как теперь поступит в этой ситуации сам убийца, Путин, покажет время.