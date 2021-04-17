Нельзя Путину ничего давать – ведь он хочет всю Украину, а не идти на компромиссы. Так что дать российскому президенту можно разве что под дых.

Такую жесткую позицию высказал первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в телеэфире 16 апреля. Разговор в студии Шустера шел вокруг возможных компромиссов между Украиной и Россией.

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Какие компромиссы, если Путин хочет все

У Леонида Макаровича спросили, что можно дать Владимиру Путину. Вопрос прозвучал в контексте разговора о возможности компромиссов в переговорах между Украиной и Россией.

Кравчук отметил, что на текущую ситуацию смотреть надо трезво.

России нельзя ничего давать, так как ее целью является вся Украина.

Если мы будем искать, что Путину надо дать, то он захочет всю Украину. Это как минимум. Дать ему можно только силой, и дать под дых, извините за выражение . Потому что он не пойдет ни на какие компромиссы,

– подчеркнул Леонид Кравчук.

Россия на переговорах ведет себя неадекватно

Также он рассказал – как пример неадекватного поведения представителей России на переговорах – один из случаев, которые произошли на недавнем заседании ТКГ.

От главы россиян в Трехсторонний контактной группе Бориса Грызлова прозвучали пожелания.

В ответ украинская сторона подготовила надлежащий документ, и подала его на рассмотрение.

Никакой политики. Никаких обвинений. Просто документ – чтобы отработать координационный механизм о нарушении тишины, ответственности и дисциплинарных мерах. Ничего больше. Посмотрели (россияне – 24 канал) на документ, говорят: "Не надо",

– возмутился глава украинской делегации в ТКГ.

Мол, такие документы уже принимали. "Я говорю, что вы же только что уверяли, что надо, а как подали – уже не надо. То есть, у них позиция – ни с чем не соглашаться и ничего не слушать ", – пояснил Кравчук.