Конференція 5 травня має стати відправною точкою плану Маршалла для України, – глава Євроради

У Варшаві 5 травня відбудеться донорська конференція для збору грошей на допомогу Україні. Захід ініціювали Швеція та Польща.

Шарль Мішель – глава Євроради – заявив, що саме ця конференція має стати відправною точкою плану Маршалла для України. Над ним працюватимуть країни Європи.

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На мою думку, ця конференція має бути, відправною точкою для європейського плану Маршалла для України. Це саме те, що ми маємо зробити,

– наголосив Мішель.

Він зауважив, що необхідно надіслати потужний сигнал: європейські держави підтримуватимуть Україну настільки, наскільки це взагалі можливо.

Мішель зауважив: ситуацію можна порівняти з подіями ХХ століття. Тоді далекоглядні люди ухвалили рішення робити інвестиції, аби європейський контент відновився після Другої світової війни.

У ХХІ столітті триває війна проти України. Глава Євроради наголосив, що це – людська трагедія. Тому лідери сьогодення мають дати сигнал, що Україну підтримають не лише словами, але й рішеннями.

Мішель наголосив, що наразі потрібні:

рішення;

гроші;

сильна координація;

політична воля.

Цілі та пріоритети

Мішель зауважив, що ідею трастового фонду вони з президентом Зеленськими висловили ще декілька тижнів тому. Євросоюз має бути конкретним у своїх діях. Необхідно визначити пріоритети та мобілізувати засоби. За словами Мішеля, це – перший елемент.

Мішель зауважив, що запропонував Єврораді підтримати запуск конференції. Відповідне рішення означає, що ідею підтримують 27 глав держав та глав урядів. До конференції хочуть залучити міжнародну спільноту. Це дозволить донорам з різних куточків світу продемонструвати: вони – солідарні з Україною.

Глава Євроради розповів, що для конференції є 3 цілі:

гуманітарна допомога;

ліквідність – Україну важливо максимально підтримати на економічному рівні;

відновлення України.

За словами Мішеля, необхідно мобілізувати гроші. Для цього потрібно, аби друзі України по цілому світу ухвалили рішення продемонструвати свою солідарність. Окрім того, потрібен сильний інструмент. Мовиться про трастовий фонд. Він має максимально полегшити мобілізацію грошей для України.

План Маршалла: головне

Зеленський ще 8 березня повідомив, що для України буде новий план Маршалла. Це допоможе відбудувати міста та села, які зруйнували російські загарбники.

План Маршалла – програма економічної допомоги. Її ухвалили після Другої світової війни задля допомоги європейським державам. План Маршалла став один із початкових поштовхів на шляху до європейської інтеграції.

Час реалізації – від квітня 1948 до червня 1952 року.

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