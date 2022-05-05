Конференция 5 мая должна стать отправной точкой плана Маршалла для Украины, – глава Евросовета

В Варшаве 5 мая состоится донорская конференция по сбору денег на помощь Украине. Мероприятие инициировали Швеция и Польша.

Шарль Мишель – глава Евросовета – заявил, что именно эта конференция должна стать отправной точкой плана Маршалла для Украины. Над ним будут работать страны Европы.

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На мой взгляд, эта конференция должна быть отправной точкой для европейского плана Маршалла для Украины. Это именно то, что мы должны сделать,

– подчеркнул Мишель.

Он отметил, что необходимо послать мощный сигнал: европейские государства будут поддерживать Украину настолько, насколько это возможно.

Мишель заметил: ситуацию можно сравнить с событиями ХХ века. Тогда дальновидные люди решили делать инвестиции, чтобы европейский контент возобновился после Второй мировой войны.

В ХХІ веке идет война против Украины. Глава Евросовета подчеркнул, что это – человеческая трагедия. Поэтому лидеры сегодняшнего дня должны дать сигнал, что Украину поддержат не только словами, но и решениями.

Мишель подчеркнул, что сейчас нужны:

решения;

деньги;

сильная координация;

политическая воля.

Цели и приоритеты

Мишель отметил, что идею трастового фонда они с президентом Зеленским выразили еще несколько недель назад. Евросоюз должен быть конкретным в своих действиях. Следует определить приоритеты и мобилизовать средства. По словам Мишеля, это первый элемент.

Мишель отметил, что предложил Евросовету поддержать запуск конференции. Соответствующее решение означает, что идею поддерживают 27 глав государств и глав правительств. К конференции хотят привлечь международное сообщество. Это позволит донорам из разных уголков мира продемонстрировать: они – солидарны с Украиной.

Глава Евросовета рассказал, что для конференции есть 3 цели:

гуманитарная помощь;

ликвидность – Украину важно максимально поддержать на экономическом уровне;

восстановление Украины.

По словам Мишеля, необходимо мобилизовать деньги. Для этого нужно, чтобы друзья Украины по всему миру приняли решение продемонстрировать свою солидарность. Кроме того, необходим сильный инструмент. Речь идет о трастовом фонде. Он должен максимально облегчить мобилизацию денег для Украины.

План Маршалла: главное

Зеленский еще 8 марта сообщил, что для Украины будет новый план Маршалла. Это поможет отстроить города и села, разрушенные российскими захватчиками.

План Маршалла – программа экономической помощи. Она была принята после Второй мировой войны для помощи европейским государствам. План Маршалла стал одним из первоначальных толчков на пути к европейской интеграции.

Время реализации – с апреля 1948 по июнь 1952 года.

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