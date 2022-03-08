За словами українського лідера, сьогодні світ не вірить у майбутнє Росії та не говорить про нього. Адже жодний перспективи росіяни не мають. Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення 8 березня, повідомляє 24 канал.

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Світ говорить про Україну та готується їй допомагати

Зеленський наголосив, що світ після війни готується підтримати відбудову України Бо всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обовʼязково настане оце "після війни".

Буде і новий план Маршалла для України. Захід сформує цей пакет підтримки. Сьогодні, 8 березня, про це сказав британський премʼєр-міністр. Людина слова, щирий друг України,

– зауважив Зеленський.

Але цим допомога з боку західних партнерів не обмежиться. Україна очікує і на нові жорсткі санкції проти Росії з боку Європейського Союзу.

"За цю війну. За цю агресію. Про яку її автори ще пошкодують. Це буде. Обов'язково. І тому так важливо, щоб у керівництві Росії усвідомили: США, Велику Британію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки наслідувати. А отже, його не обманути. Санкції не обійти", – підкреслив український президент.

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