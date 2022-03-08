Очільник США розповів про нові санкції проти Росії 8 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Байдена.
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"Захід має двопартійну підтримку"
Саме ця санкція є однією з найжорсткіших, які могли накласти на Росію. Адже окупанти вже багато років залежні від продажу своїх енергетичних ресурсів.
Цей захід має потужну двопартійну підтримку. Америка має також підтримку українського народу і цій сфері. Ми ухвалили це рішення в тісній консультації з союзниками в Європі,
– сказав президент про обмеження імпорту.
Проте також із цієї промови стало відомо, що Європа не зможе піти на такий крок. Там лише частково обмежать купівлю нафти в країни-окупанта.
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