Очільник США розповів про нові санкції проти Росії 8 березня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення Байдена.

Також Поляки підтримують ембарго на російські нафту й газ

"Захід має двопартійну підтримку"

Саме ця санкція є однією з найжорсткіших, які могли накласти на Росію. Адже окупанти вже багато років залежні від продажу своїх енергетичних ресурсів.

Цей захід має потужну двопартійну підтримку. Америка має також підтримку українського народу і цій сфері. Ми ухвалили це рішення в тісній консультації з союзниками в Європі,

– сказав президент про обмеження імпорту.

Проте також із цієї промови стало відомо, що Європа не зможе піти на такий крок. Там лише частково обмежать купівлю нафти в країни-окупанта.

Промова Джозефа Байдена 8 березня: дивіться відео