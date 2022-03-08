Глава США подробно описал новые санкции против России 8 марта. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение Байдена.

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"У запада двухпартийная поддержка"

Именно эта санкция является одной из самых жестких, которые могли быть наложены на Россию. Ведь оккупанты уже много лет зависят от продажи этого ресурса.

Эта мера имеет мощную двухпартийную поддержку. Америка также имеет поддержку украинского народа в этой сфере. Мы приняли это решение в тесной консультации с союзниками в Европе,

– сказал президент об ограничении импорта.

Однако из этой речи стало известно, что Европа не сможет пойти на такой шаг. Там частично ограничат покупку нефти у страны-оккупанта.

Байден отметил, что в настоящее время его страна производит больше нефти, чем все страны Европы в целом. Поэтому США гораздо легче накладывать такие ограничения на Россию.

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