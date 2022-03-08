Энергокомпаниям дали время до конца года, чтобы сделать процесс перехода с российского импорта на другой максимально неощутимым для потребителей.

Заметьте США запрещают весь импорт российской нефти, – Байден

Сейчас российский импорт составляет 8% спроса Великобритании. Кроме того, 18% дизельного горючего также поступают от страны-агрессора.

Министр энергетики Великобритании Квази Квартенг отметил, что из-за отказа мира от российской нефти, уже 70% сырья не могут найти своего покупателя. Соответственно, Россия теряет деньги.

Также британское правительство планирует покончить с поставками российского газа. Хотя здесь ситуация лучше – доля российского голубого топлива на британском рынке составляет около 4%.