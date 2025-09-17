В Конотопі 17 вересня пролунали вибухи. Ворожі сили тероризують регіон дронами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. На момент вибухів в регіоні вже була оголошена тривога.

Що відомо про вибухи в Конотопі?

В Конотопському районі Сумщини тривогу оголосили о 13:52. Через декілька хвилин опісля в Повітряних силах інформували про загрозу для регіону.

Конотопський район (Сумщина) небезпека по ударним БпЛА!

– йшлося в повідомленні.

Вже ближче о пів на 3 годину дня в Конотопі чули звуки вибухів. Однак загроза для регіону не зникла. Так, в ПС о 14:23 писали про ударні БпЛА в напрямку Конотопа.