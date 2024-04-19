В консульство Ірану в Парижі увірвався чоловік з вибухівкою, щоб "помститись за смерть брата"

Зранку 19 квітня в консульство Ірану в Парижі зайшов чоловік з вибухівкою. Правоохоронцям довелось оточити будівлю, однак зрештою чоловіка затримали.

Крім цього, під час проведення операції з затримання місцева влада перекрила 6-ту лінію метро.

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Що відомо про інцидент біля консульства Ірану в Парижі

Зранку 19 квітня в консульство Ірану в 16-му окрузі Парижа зайшов підозрілий чоловік, який погрожував підірвати себе і "помститися за смерть брата".

Газета Le Figaro з посиланням на джерело в поліції пише, що чоловіка бачили на вході в будівлю консульства, ймовірно, з гранатою або жилетом з вибуховим пристроєм.

У рамках операції в Парижі мобілізували елітний поліцейський підрозділ BRI (Brigade de Recherche et dIntervention). Тим часом влада міста перекрила шосту лінію метро і закликала місцевих уникати району іранського консульства.

Чоловік сам здався поліції

Чоловік, який погрожував вибухівкою в консульстві Ірану в Парижі, сам здався поліції.

Цікаво, що попри заяви затриманого, вибухівку у нього не знайшли. Наразі поліція оточила консульство й оглядає приміщення, також правоохоронці обшукують автомобіль затриманого.

Джерело Reuters в поліції повідомило, що це була та сама людина, яку підозрювали у спробі підпалу біля іранського консульства під час інциденту у вересні минулого року.

Як зазначило видання, наразі залишається незрозумілим, чи справді цей інцидент будь-який зв'язок із нинішньою напруженістю у відносинах між Іраном та Ізраїлем.