Які фактори допоможуть ЗСУ провести вдалий контрнаступ: в ISW дали відповідь

Аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли про те, що може допомогти ЗСУ провести вдалий контрнаступ. Одним із факторів є допомога від західних партнерів.

Окрім того, експерти підкреслили, що контрнаступу ЗСУ може також сприяти той факт, що російська армія починає відчувати дефіцит озброєнь і особового складу.

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Які фактори можуть сприяти контрнаступу України

Аналітики Інституту зазначили, що у нещодавньому інтерв'ю The Guardian Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, заявив, що за останні два з половиною роки російські військові значно посилили свої людські та матеріальні ресурси для участі у війні проти України.

Водночас у звіті зазначається, що заява Сирського не свідчать про раптове збільшення російської військової присутності в Україні. Замість цього експерти підкреслюють поточні проблеми, з якими стикаються українські війська через нестачу персоналу і матеріальних засобів, що триває вже понад два роки.

В ISW зазначили, що головнокомандувач ЗСУ підкреслив зусилля українських військових, спрямовані на розв'язання проблем з постачанням зброї для захисту від російських наступальних операцій, що тривають. Однак попри матеріальну нерівність, українські війська ефективно проводять оборонні операції на фронті.

Інститут вивчення війни також прогнозує, що Росія може натрапити на труднощі у підтримці нарощування військової потужності для війни з Україною.

Аналітики відзначили, що Росія виснажує свої колись значні запаси озброєнь радянських часів. Проте досі незрозуміло, чи зможе оборонна промисловість країни-агресорки впоратися з високими темпами втрат техніки, навіть за умови подальшої економічної мобілізації.

Подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя. А зміна політики може послабити внутрішню підтримку війни,

– мовиться у звіті.

У своєму звіті ISW зазначає, що Кремлю, можливо, доведеться посилити мобілізацію російської економіки та оборонної промисловості, щоб підтримувати поточні операції в Україні в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Ця оцінка з'явилася на тлі того, що українські війська, як підкреслюють нещодавні заяви Сирського, успішно захищали й відвойовували територію у російської армії, попри значну перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобах з боку Збройних сил Росії протягом останніх двох з половиною років.

"В ISW продовжують оцінювати, що Сили оборони можуть боротися за ініціативу на полі бою та, зрештою, створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної і належної допомоги з боку Заходу в галузі безпеки", – наголосили в ISW.

До слова, в Інституті вивчення війни вже писали, що Україна, ймовірно, не зможе провести контрнаступальні операції до 2025 року. Адже українські війська, за словами аналітиків, будуть в оборонному режимі упродовж наступних 6 місяців, тобто до січня 2025 року.