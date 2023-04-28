Контрнаступ – не біблійна притча: чому не можна просто чекати

Мантра про контрнаступ, яка з кожної праски чутна, – це, на моє розуміння, таке собі "просте рішення" для втомленої (без сарказму) країни.

Перемога не настане сама собою

Мантра людей, які переживають, втомлюються, виснажуються, але все ж таки не дуже особисто задіяні в процесі. Щось типу біблійної притчі.

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Зараз буде контрнаступ, який нікого з українців не торкнеться, станеться (звісно, сама по собі і за божої волі) переможенька, і купа проблем залишаться в минулому. Замислюватися над тим, що є складовою цього контрнаступу, та які наслідки будуть навіть за найбільш оптимістичного сценарію, то вже складно та не так радісно.

А наслідки будуть. Зокрема, і жахливі, які несе кожна військова операція. Особливо така масштабна та наступальна. Так, в нас є нові підрозділи, які готуються до наступальних дій. Так, в нас вже є техніка від союзників, яку вже опановують вояки. Так, йде масова підготовка людей.

Але війна, то така штука, де завжди чогось не вистачає, та де всього замало. Всього, крім смерті та страждань. Всього іншого завжди або мало, або критично в притик. Так само по всіх засобах та витратних матеріалах.

Проста арифметика на війні

А ще є підрозділи, які укомплектовані технікою та зброєю, але не укомплектовані засобами нічного бачення, бо їх не вистачає. Війна такої інтенсивності просто вижирає всі ресурси у світі, де навіть потужні виробники не встигають нарощувати виробництво.

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Але від цих "дрібниць" в масштабах війни залежить успіх на окремих ділянках. Крім того, від цього напряму залежить кількість втрат при контрнаступі. От так це працює. Більше приладів нічного бачення, тепловізорів, дронів – менші втрати. Менше приладів – втрати більші. Проста арифметика.