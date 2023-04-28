Контрнаступление – не библейская притча: почему нельзя просто ждать

Мантра о контрнаступлении, которая с каждого утюга слышна, – это, по моему пониманию, некое "простое решение" для уставшей (без сарказма) страны.

Победа не наступит сама собой

Мантра людей, которые переживают, устают, истощаются, но все же не слишком лично задействованы в процессе. Что-то типа библейской притчи.

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Сейчас будет контрнаступление, которое никого из украинцев не коснется, произойдет (конечно, сама по себе и по божьей воле) победушка, и куча проблем останутся в прошлом. Задумываться над тем, что является составной частью этого контрнаступления, и какие последствия будут даже при наиболее оптимистическом сценарии, уже сложно и не так радостно.

А последствия будут. В частности, и ужасающие, которые несет каждая военная операция. Особенно такая масштабная и наступательная. Да, у нас есть новые подразделения, которые готовятся к наступательным действиям. Да, у нас есть техника от союзников, которой уже овладевают воины. Да, идет массовая подготовка людей.

Но война, это такая штука, где всегда чего-то не хватает, и где всего мало. Всего, кроме смерти и страданий. Всего остального всегда либо мало, либо критично в притык. Так же по всем средствам и расходным материалам.

Простая арифметика на войне

А еще есть подразделения, укомплектованные техникой и оружием, но не укомплектованные средствами ночного видения, потому что их не хватает. Война такой интенсивности просто выжирает все ресурсы в мире, где даже мощные производители не успевают наращивать производство.

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Но от этих "мелочей" в масштабах войны зависит успех на отдельных участках. Кроме того, от этого напрямую зависит количество потерь при контрнаступлении. Так это работает. Больше приборов ночного видения, тепловизоров, дронов – меньше потери. Меньше приборов – потери больше. Простая арифметика.