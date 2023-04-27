Война в Украине создает риски для Китая

Единственное, что известно – заявление Си Цзиньпина о намерении послать в Киев своих представителей для предметных разговоров с президентом Украины.

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Означает ли это давление со стороны КНР на прекращение огня "тут и теперь"? И да, и нет. Причем последнее пока вероятнее всего.

Для Пекина, естественно, выгодно окончание войны, причем в формате, когда одним из посредников в переговорах выступает Китай. Сама война, точнее сопутствующие процессы, создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Восточной Европе. В то же время угрозы масштабирования конфликта, создаваемые Россией, совершенно нежелательны.

С другой стороны, втянувшись в войну против Украины, Россия сама лишает себя статуса глобального игрока, супердержавы. Если еще год назад амбиции Кремля опирались на тезисы о силе российской армии и функционале России, как о ключевом поставщике углеводородов в Европе, то сегодня ситуация изменилась. Россия стремительно теряет влияние даже на те регионы, где еще недавно являлась "ключевой" внешней силой: Центральная Азия, Кавказ. Даже Беларусь Китай осторожно вытягивает поближе к себе.

Визит Си в Москву окончательно подтвердил – в партнерстве КНР и России последний отводится роль зависимого младшего партнера.

Этот процесс выгоден Китаю. Вопрос лишь в том, где и на каком уровне ослабления России Пекину выгодно останавливать процесс.

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И вот на этом мы подходим к объяснению, почему "не прямо сейчас". Летняя кампания на фронте покажет, насколько сильно осталась российская армия. Частичный замер Китай провел, согласившись на масштабные совместные учения на Дальнем Востоке. Пожалуй, в России не все прошло гладко, ведь командующего Тихоокеанским флотом сменили через неделю после завершения маневров.

5 причин Пекина, чтобы подождать

Остается верификация на украинском фронте. Причем, если Россия терпит поражение, то кремлевская верхушка, стремясь найти сопротивление, становится еще более сговорчивой и податливой китайским предложениям. Это первая причина для Пекина подождать

Вторая причина – процессы в самой Украине. Давление на заморозку "здесь и сейчас" не воспримет ни руководство страны, ни общество. Упорство в этом вопросе будет лишь вредным для китайских интересов, поскольку усложнит реализацию планов послевоенного "входа" в регион.

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Третья причина. Вспоминаем поездку президента Бразилии в КНР и его дальнейшие предложения по созданию "группы государств-посредников" для обеспечения переговорного процесса по Украине. Сюда прибавим французско-китайские консультации по той же теме.

С точки зрения усиления своей роли в мире, Китаю выгодно на этом этапе работать над созданием такой "коалиции". Ее формальное появление без начала переговорного процесса, естественно, невозможно, а вот предварительный этап пройти можно и нужно сейчас.

Четвертая причина. Идеальный вариант для Китая – это, чтобы к нему обратились с просьбой об участии в процессе. Желательно европейские государства и США. Формальное или неформальное обращение – роли не играет. А это возможно, опять, только после летней кампании на фронте.

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И, наконец, пятая причина. Россия играет роль международного хулигана, расшатывающего мировой порядок. США и КНР извлекают из этого выгоду – они будут создавать новый порядок. Для Пекина идеальный вариант – это разговор не только об Украине (при участии Украины, кстати), но и разговор на глобальные темы из США (здесь уже без третьих сторон). Такой пока не начинается.

Возможны быстрые решения и промежуточные договоренности. Да! Например, по новому зерновому соглашению.