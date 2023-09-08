2023 року може бути оперативний успіх на Півдні, та є питання щодо третьої лінії оборони, – ISW

Розвідка США вважає, що прорвати всю російську оборону до кінця 2023 року реально. Але є певні нюанси.

Серед аналітиків нема згоди щодо того, наскільки серйозними є укріплення на третій лінії оборони. Про це ідеться у традиційному щоденному звіті Інституті вивчення війни (ISW).

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Прорвали перший – прорвуть і інші

Як пише ISW, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США Трент Мол заявив 6 вересня в інтерв'ю виданню The Economist, що нещодавній прорив першої лінії оборони Росії із трьох на півдні України дає українським військам "реальну можливість" прорвати решту російських оборонних позицій до кінця 2023 року. Також він сказав, що українські сили прорвали і другу лінію оборони. В Інституті додають: швидше за все, мова про нещодавнє просування легкої української піхоти повз серію російських оборонних позицій на північний захід від Вербового та на північ від села Солодка Балка (20 кілометрів на південь від Оріхова) на заході Запорізької області.

Що говорять українські джерела

Колишній командир українського батальйону "Айдар" Євген Дикий 4 вересня повідомив, що на вказаних російських оборонних позиціях уже йдуть бої, але українські воїни ще не прорвали їх. За його словами, мінні поля там не є суцільними, а третя лінія оборони росіян – це командні пункти, пункти зв'язку та склади, словом лінія підтримки оборонних позицій, розташованих далі на північ. Дикий вважає, що росіяни не зможуть стримати наступ українських військ на третій лінії оборони, тому остаточний прорив російських укріплень буде оперативно вирішальним.

Що на третій лінії – оцінка американської розвідки

На думку Трента Мола, основна частина російських підкріплень розгорнута на третій лінії оборони росіян. Так, оборонні позиції другої лінії можуть бути менш захищеними, менш замінованими і менш укомплектованими, аніж ті, які вже прорвали українські війська. Але важливо розуміти, що оцінка міцності російських укріплень має бути комплексною. Успіхи на конкретній невеликій ділянці фронту можуть впливати на наше розуміння того, наскільки серйозними є наступні російські фортифікації. Тим часом російська оборона нерівномірна по всьому фронту на Півдні, тож на деяких ділянках укріплення можуть бути серйознішими, ніж на те розраховували.

Позитивні оцінки українських бійців

Генсек НАТО вказав, що Росія вже не така сильна, як колись. Якщо раніше її армія була другою в світі, то тепер вона друга в Україні.