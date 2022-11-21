Чому українцям варто менше говорити про те, де наступатимуть ЗСУ

А давайте трошки зменшимо розмови на тему "Де Україна буде наступати найближчим часом?". Головно через те, щоб не створювати пастки завищених очікувань. А тепер трохи поясню чому.

Війна – не спринт

1. Ми пройшли кампанію 2022 року – пройшли доволі успішно, виснаживши ворога в обороні й створивши умови для наступальних дій. Але окрім того, що це успішна кампанія, це ще й дуже виснажлива кампанія. Бійцям треба відпочинок, а техніці – обслуговування.

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2. Окрім того, що ми далі тиснемо ворога на Луганщині, треба ще стримувати його на Донеччині (Бахмут, Авдіївка і Вугледар). На Донеччині за добу – десятки атак ворога на трьох напрямках. І це все треба стримувати, не даючи ворогу досягнути цілей.

Плюс наш шанс на перемогу – це грати від активної оборони, давати ворогу виснажити себе в дурних атаках, а далі проводити підготовлені контрнаступи.

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Вирішальна зима

3. Ключове завдання – пройти зиму так, щоб зберегти мораль і рішучість наших армійців на кампанію 2023 року. Може це і завдання-мінімум, але його реалізація ключова.

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Це не означає, що ми зупинимося взимку. Засоби дальнього вогневого ураження будуть робити ворогу максимальні проблеми, ускладнюючи проходження зими. Армійці на передку також не будуть сидіти склавши руки, а завдавати максимального ураження.