Три камені спотикання для окупантів

По-перше, вони не можуть повноцінно забезпечити управління передовими підрозділами через серйозні ризики для штабів, командних пунктів і пунктів управління в ближній вогневій зоні.

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Це змушує російські окупаційні війська розміщувати ці об'єкти, м'яко кажучи, поза основною операційною зоною, що має негативний вплив на ефективність управління.

По-друге, логістика продовжує бажати кращого, а система забезпечення, незважаючи на цілодобове реверсне завантаження залізничної артерії Кримського мосту, не забезпечує цю групу військ повністю. На сьогоднішній день вони можуть компенсувати потокові середньостатистичні втрати, але не відновлення підрозділів до боєздатного стану.

По-третє, одночасно з тим, як ЗСУ зміцнюються на правому березі, вони розширюють свої можливості щодо вогневого тиску на лівобережжі. Тобто зона підвищеного ризику, назвемо її так, для російських окупаційних військ розширюється з кожним днем. А це, зі свого боку, має додатковий вплив на систему управління та забезпечення.

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Хочу наголосити, що аналогічні умови на правому березі ЗСУ формували для окупантів місяцями. На лівому березі, після втечі російських окупаційних військ з правобережжя, вони вже були сформовані на початковому рівні, й із кожним днем ​​лише прискорюється їхнє повноцінне створення.

Висновки відповідні. Всі процеси на лівому березі відбуватимуться набагато швидше, ніж на правому. І це вже чітко проглядається.

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