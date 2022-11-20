Отрута для людяності

Коли війна закінчиться, будуть написані цілі томи про пропаганду, її різновиди, її методи, про способи впливу на людський мозок, про психічні розлади та ефекти, спричинені впливом ЗМІ на людський мозок.

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Загалом треба серйозно замислитися над питаннями психічних аберацій, викликаних ідеологічною машиною. Мені здається, що масове безумство, викликане психічною контузією від засобів масової інформації, куди небезпечніше і страшніше, ніж будь-який ковід.

Чума бездушшя

Це – як чума, але чума просто вбиває, а пропаганда перетворює людей на божевільне стадо, позбавлене зачатків логіки та критичного мислення.

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Я розумію, що в Україні теж працюють ті самі механізми, але мені здається, що в порівнянні з тим, що коїться у сусідів, наш випадок – це прищ на д*пі порівняно з гнійною гангреною кінцівок. Звернути увагу варто, тому що наслідків ніхто не скасовував, але порівнювати смішно.

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